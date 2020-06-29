«Россия достигла нового дна»

Некоторое время назад издание Reuters сообщило, что Россия вышла из механизма ООН оповещения о гуманитарных объектах, который направлен на защиту медицинских учреждений в Сирии.

«Это знаменует собой достижение Россией нового дна и ее своенравное презрение к международному гуманитарному праву», — написал Рааб в твиттере вчера.

Он назвал соответствующий механизм ООН жизненно важным инструментом, а выход России из него — неоправданным и неприемлемым. Также министр заявил, что атаки, которые российские войска якобы предприняли в сирийской провинции Идлиб, равносильны военным преступлениям.