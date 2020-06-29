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Британия заявила о достижении Россией нового дна 

Артём Кульша 36 минут назад
«Россия достигла нового дна»
Фото: РИА Новости
Выход России из механизма Организации объединенных наций (ООН) по Сирии — достижение ею нового дна. Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в своем твиттере.
Некоторое время назад издание Reuters сообщило, что Россия вышла из механизма ООН оповещения о гуманитарных объектах, который направлен на защиту медицинских учреждений в Сирии.
«Это знаменует собой достижение Россией нового дна и ее своенравное презрение к международному гуманитарному праву», — написал Рааб в твиттере вчера.
Он назвал соответствующий механизм ООН жизненно важным инструментом, а выход России из него — неоправданным и неприемлемым. Также министр заявил, что атаки, которые российские войска якобы предприняли в сирийской провинции Идлиб, равносильны военным преступлениям.
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В свою очередь, постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов еще 26 июня, как сообщал «Рамблер», рассказал, что в Сирии не существует системы защиты медицинских учреждений. Он назвал механизм, из которого вышла Россия, неформальным и необязывающим механизмом обмена данными и односторонней инициативой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
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В мире , Геннадий Гатилов , ООН , Сирия , Великобритания
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