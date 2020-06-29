Президент Белорусии Александр Лукашенко подозревает рукотворный характер коронавируса. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте", — сказал Лукашенко.
Президент предположил, что вирус был создан, чтобы "столкнуть лбами" экономики Китая и США, устроив передел мира.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.