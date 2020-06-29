Все новости на карте

Президент Белорусии Александр Лукашенко подозревает рукотворный характер коронавируса. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия — это рукотворное "мероприятие"? Я не знаю. Вы подумайте", — сказал Лукашенко.

Президент предположил, что вирус был создан, чтобы "столкнуть лбами" экономики Китая и США, устроив передел мира.