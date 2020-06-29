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Полицейские Нью-Йорка массово уходят на пенсии 

BFM.RU 30 минут назад
Полицейские Нью-Йорка массово уходят на пенсии
Фото: Facebook
Волна офицеров полиции Нью-Йорка подала заявления на пенсию в течение нескольких недель после смерти Джорджа Флойда 25 мая, сообщает Fox News, 272 офицера подали заявления на пенсию между смертью Флойда и 23 июня. Это на 49% больше, чем за тот же период в 2019 году.
Сотни полицейских получили ранения, поскольку протесты, порой насильственные, потрясли страну. Включая сотни человек из полиции Нью-Йорка, поскольку город оценивал сокращение своего бюджета и перевод средств на другие городские программы.
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В мире , США , Fox News
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