Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко: «Идет очень серьезная борьба за передел мира» 

Алиса Селезнёва и ещё 5 43 минуты назад
«Зачем вы открыли фронт против России?»
Фото: © Sputnik
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, США и Китай ведут борьбу за передел мира. Фрагмент выступления белорусского лидера на встрече с активом Минской области был показан телеканалом «Беларусь 1».
«Вы, наверное, заметили, что идёт очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту — Соединенным Штатам Америки. И это государство — Китайская Народная Республика», — пояснил Лукашенко.
Он отметил, что китайская экономика занимает первое место по экспорту и второе — по производству, и США «почувствовали опасность», началась торговая война.
В Белоруссии заявили о силе режима Лукашенко
Белорусский лидер высказал мнение, что американцы «начали сдавать позиции». Однако, отметив, что симпатизирует президенту США Дональду Трампу, Лукашенко заявил о своем несогласии с тем, что тот «воюет со всем миром».
«Ко времени задать вопрос: эта пандемия, эта эпидемия — это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и «пристегнули» к себе другие страны? Основа — это экономика. Главная причина этого конфликта лежит в экономике», — уверен он.
«Рамблер» писал, что США и Китай находятся в состоянии экономического конфликта с 2018 года после того, как американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров. В декабре 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. По последним данным, в мире заболело более 10 миллионов человек.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Комментарии 163
В мире , Дональд Трамп , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Более 10 миллионов: ВОЗ дала прогноз по коронавирусу
Более 10 миллионов: ВОЗ дала прогноз по коронавирусу
«Худший кошмар»: почему Трамп не борется с пандемией
«Худший кошмар»: почему Трамп не борется с пандемией
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре
Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение