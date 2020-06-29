«Зачем вы открыли фронт против России?»

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, США Китай ведут борьбу за передел мира. Фрагмент выступления белорусского лидера на встрече с активом Минской области был показан телеканалом «Беларусь 1».

«Вы, наверное, заметили, что идёт очень серьезная борьба за передел мира. На политической карте мира появилось новое государство — мощное, которое, может, и нехотя, но бросило вызов монополисту — Соединенным Штатам Америки. И это государство — Китайская Народная Республика», — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что китайская экономика занимает первое место по экспорту и второе — по производству, и США «почувствовали опасность», началась торговая война.

Белорусский лидер высказал мнение, что американцы «начали сдавать позиции». Однако, отметив, что симпатизирует президенту США Дональду Трампу , Лукашенко заявил о своем несогласии с тем, что тот «воюет со всем миром».

«Ко времени задать вопрос: эта пандемия, эта эпидемия — это рукотворное мероприятие? Я не знаю. Не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка переделили мир и «пристегнули» к себе другие страны? Основа — это экономика. Главная причина этого конфликта лежит в экономике», — уверен он.

«Рамблер» писал, что США и Китай находятся в состоянии экономического конфликта с 2018 года после того, как американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров. В декабре 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. По последним данным, в мире заболело более 10 миллионов человек.