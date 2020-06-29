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Свыше 500 тысяч человек стали жертвами COVID-19 в мире 

Газета.Ru 1 час назад
Число жертв COVID-19 в мире превысило 500 тысяч
Фото: EPA
В мире из-за нового типа коронавируса COVID-19 скончались более 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometrics.
Так, число летальных исходов за время пандемии поднялось до 503 597 пациентов.
Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус получили 10 218 562 гражданина.
При этом от COVID-19 излечились 5 521 578 человек.
Среди активных случаев, которых насчитывается 4 193 387 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 57 943 гражданина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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