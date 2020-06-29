Сотрудники ФБР оказались причастны к теракту в США

По информации телеканала, атаку спровоцировал внедренный агент ФБР. Он якобы настаивал на проведении акции, а также находился в непосредственной близости от места происшествия до и во время нападения.

4 мая 2015 года в Гарленде двое вооруженных боевиков попытались атаковать выставочный центр, в котором проходила демонстрация карикатур на исламского пророка Мухаммеда. Дежуривший на демонстрации полицейский открыл огонь по нападавшим. На место происшествия прибыли бойцы спецназа, они ликвидировали террористов. Теракт стал первым на территории США, за который ИГ взяла на себя ответственность.