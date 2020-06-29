Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинскую книгу о конституции высмеяли за упоминание шумеров 

РИА Новости 46 минут назад
На Украине высмеяли книгу о конституции
Фото: facebook
В Сети высмеяли украинскую книгу "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров.
Ранее Офис президента Украины сообщил в Facebook о выпуске данной книги, чтобы у детей была возможность в доступной форме с раннего возраста знать о своих гражданских правах.
Фраза "Шумеры, гоу в государство, я создал", размещенная на одной из страниц издания, вызвала неоднозначную реакцию в комментариях под постом офиса Владимира Зеленского.
facebook
"Что означает "Шумеры, гоу в государство, я создал?"", — задался вопросом пользователь Alexei Orlov.
"Что вы делаете? У вас с головой все нормально?" — спросил Владимир Григорьевич.
"Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?" — озадачилась Виктория Дегтяр.
"Какой лютый трэш. Как это развидеть?" — написал Lilumi Odi.
"В доступной для президента форме? Как продолжение книги "Политика для начинающих", которую Зеленскому подарили на Книжном арсенале", — сыронизировала Renata Syomkina.
На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Последние новости
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Комментарии 3
В мире , Украина , Поправки в Конституцию , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение