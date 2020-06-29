На Украине высмеяли книгу о конституции

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В Сети высмеяли украинскую книгу "Простая конституция" за упоминание в ней шумеров.

Ранее Офис президента Украины сообщил в Facebook о выпуске данной книги, чтобы у детей была возможность в доступной форме с раннего возраста знать о своих гражданских правах.

Фраза "Шумеры, гоу в государство, я создал", размещенная на одной из страниц издания, вызвала неоднозначную реакцию в комментариях под постом офиса Владимира Зеленского

facebook

"Что означает "Шумеры, гоу в государство, я создал?"", — задался вопросом пользователь Alexei Orlov.

"Что вы делаете? У вас с головой все нормально?" — спросил Владимир Григорьевич.

"Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?" — озадачилась Виктория Дегтяр.

"Какой лютый трэш. Как это развидеть?" — написал Lilumi Odi.

"В доступной для президента форме? Как продолжение книги "Политика для начинающих", которую Зеленскому подарили на Книжном арсенале", — сыронизировала Renata Syomkina.

На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.