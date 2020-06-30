Европа окончательно закрыла границы россиянам 

Евросоюз опубликовал окончательный список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы стран альянса. Об этом сообщает «Прайм».
В списке оказались 15 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (на основе принципа взаимности).
Границы ЕС для России остаются закрытыми, так же, как и для США — эпидемиологическая обстановка в этих странах остается неблагоприятной.
В распространенном во вторник заявлении Совета Евросоюза говорится, что список будет пересматриваться каждые две недели. Государства в него можно будет как добавлять, так и исключать, если ситуация с коронавирусом в конкретной стране будет ухудшаться.
27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Антону Красовскому заявил, что не знает, когда откроются российские границы.