Европа окончательно закрыла границы россиянам 

Евросоюз опубликовал окончательный список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы стран альянса. Об этом сообщает «Прайм».

В списке оказались 15 стран: Алжир , Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай (на основе принципа взаимности).

Границы ЕС для России остаются закрытыми, так же, как и для США — эпидемиологическая обстановка в этих странах остается неблагоприятной.

В распространенном во вторник заявлении Совета Евросоюза говорится, что список будет пересматриваться каждые две недели. Государства в него можно будет как добавлять, так и исключать, если ситуация с коронавирусом в конкретной стране будет ухудшаться.