«Единственный союзник, который остался у России»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию, которая, по его мнению, является последним союзником РФ. Фрагмент его выступления показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

"Конечно, они [российские власти] не хотят потерять Беларусь экономически. Но больше всего — политически, потому что потерять Беларусь — это сильнейший удар по внутренней политике России", — утверждал Лукашенко.