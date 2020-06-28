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Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни экономически, ни политически 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
«Единственный союзник, который остался у России»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не хочет потерять Белоруссию, которая, по его мнению, является последним союзником РФ. Фрагмент его выступления показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".
"Конечно, они [российские власти] не хотят потерять Беларусь экономически. Но больше всего — политически, потому что потерять Беларусь — это сильнейший удар по внутренней политике России", — утверждал Лукашенко.
"Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. Я часто [президенту РФ Владимиру] Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Почему? Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков — Евросоюза, Украины", — сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия является вторым крупнейшим потребителем российского газа после немцев, а также закупает огромное количество российской нефти.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , ЕС
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