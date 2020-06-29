Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше обнародовали итоги первого тура президентских выборов 

News.ru и ещё 36 57 минут назад
Объявлены итоги первого тура выборов президента Польши
Фото: globallookpress.com
Действующий президент Польши Анджей Дуда занимает лидирующую позицию на выборах главы государства после подсчёта 99,78% протоколов комиссий.
По словам главы польской Государственной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка, к 09:58 (10:58 мск) оставалось подсчитать 63 протокола.
Согласно информации комиссии, в настоящее время за Дуду отдали 8 412 183 голосов, или 43,67%.
За его главного конкурента Рафала Тшасковского из оппозиционной «Гражданской платформы» проголосовали 5 845 164 человек, или 30,34%. Третье место занимает независимый кандидат Шимон Холовня с 2 667 655 голосами (13,85%).
Соответствующие данные несильно отличаются от результатов ранее проведённого социсследования. По сведениям exit poll, во второй тур выборов вышли Дуда и Тшасковский, набравшие 41,8% и 30,4% голосов соответственно.
В комиссии уточнили, что явка избирателей на выборах составила рекордные 64,4%.
Как отметил Марчиняк, во время голосования зафиксировано 350 происшествий и преступлений, связанных с избирательным процессом. Он назвал это количество незначительным, так как приходится «одно происшествие примерно на 100 тысяч избирателей», передаёт РИА Новости.
28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, участниками которого стали 11 кандидатов. Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдёт 12 июля.
Как писал NEWS.ru, ранее Тшасковский заявил, что польское правительство стремится избавиться от необходимости проводить корабли, идущие в город Эльблонг, через российские территории и собирается проложить собственный выход в Балтику. Лидер оппозиции в случае победы на президентских выборах хочет этот проект закрыть и прослыл из-за этого «агентом Кремля», вызвав бурную реакцию противников.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
News.ru: последние новости
Лукашенко заподозрили в любви к российским деньгам, а не к людям Лукашенко заподозрили в любви к российским деньгам, а не к людям Тегеран потребовал от Интерпола объявить в розыск президента США Тегеран потребовал от Интерпола объявить в розыск президента США Испанские учёные обнаружили коронавирус ещё в прошлом году Испанские учёные обнаружили коронавирус ещё в прошлом году
Комментарии
В мире , Другое , Анджей Дуда , РИА Новости , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестко» предупредил Россию
Трамп «жестко» предупредил Россию
Умер Анатолий Дарон
Умер Анатолий Дарон
«Дочь хочет посадить отца в тюрьму»
«Дочь хочет посадить отца в тюрьму»
Лукашенко заявил об угрозе распада Белоруссии
Лукашенко заявил об угрозе распада Белоруссии
Видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение