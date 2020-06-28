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Трамп: при Обаме США были слабы перед Россией 

Профиль и ещё 4 28 июня 2020
Трамп заявил о слабости США перед Россией
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму и бывшего вице-президента Джо Байдена в слабости перед Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Россия обыграла его [Байдена] и Обаму во время их нахождения у власти так сильно, что Обама хотел ее выхода из G8", — написал президент.
По его словам, при Обаме и Байдене США были "слабы во всем", но особенно в вопросе России.
Таким образом президент прокомментировал заявления Байдена, который является кандидатом Демократической партии США на выборах главы государства в 2020 году, о статье газеты The New York Times о связи российской разведки с радикальным движением "Талибан" в Афганистане.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан" также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Талибан , New York Times
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