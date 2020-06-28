Трамп заявил о слабости США перед Россией

"Россия обыграла его [Байдена] и Обаму во время их нахождения у власти так сильно, что Обама хотел ее выхода из G8", — написал президент.

По его словам, при Обаме и Байдене США были "слабы во всем", но особенно в вопросе России.

Таким образом президент прокомментировал заявления Байдена, который является кандидатом Демократической партии США на выборах главы государства в 2020 году, о статье газеты The New York Times о связи российской разведки с радикальным движением "Талибан" в Афганистане.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в американской разведке написала, что Россия побуждала боевиков движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение "Талибан" также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.