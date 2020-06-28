Колумнист Forbes Кеннет Рапоза считает, что санкции США против «Северного потока — 2» не остановят его запуск, так как российский проект почти завершен. В своем материале журналист напоминает о последних предложенных ограничениях и отмечает, что если их примут, то это не понравится российской стороне и «еще меньше» придется по нраву Берлину.

Строительство «Северного потока — 2» «основательно продвинулось» и санкционное давление американских властей вряд ли остановит реализацию этого российского проекта, утверждает в колонке Кеннета Рапозы на страницах журнала Forbes.

В материале отмечается, что члены конгресса США в последнее время вновь начали активную деятельность по введению экономических ограничений для приостановки реализации «Северного потока — 2» — двух ниток магистрали, по которым Россия будет поставлять топливо в Германию

Рапоза напомнил, что в начале этого месяца в американский сенат был внесен законопроект, который предлагал вводить санкции против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе.

На этой неделе члены конгресса отправили палате представителей новый проект санкций, который также направлен против проекта.

Журналист отметил, что новые экономические ограничения могут стать следующим витком войны между Москвой и Вашингтоном. Рапоза обратил внимание, что в Киеве к этому предложению конгрессменов отнеслись «с восторгом», так как Украина боится потерять транзит российского газа в Европу, на котором зарабатывает немалые деньги.

«По данным некоторых экспертов, потери транзитных доходов составят примерно десять процентов ВВП Украины, который и так не отличается быстрым ростом», — говорится в материале.

Рапоза предположил, что конгресс, вероятнее всего, примет предложенные законопроекты, что «не понравится российскому энергетическому гиганту». « [Канцлеру Германии] Ангеле Меркель это может понравиться еще меньше», — считает колумнист Forbes. По его мнению, новые санкции вряд ли помешают запуску «Северного потока — 2», так как проект почти завершен.

Это не первые санкции со стороны США в отношении газопровода. В декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на будущий год, где были прописаны санкции против «Северного потока — 2», призванные остановить его реализацию. Сначала американским властям удалось приостановить его строительство. Швейцарская компания Allseas практически сразу заявила о приостановке работ, а она являлась основным трубоукладчиком. Но это не помешало России. Позднее Москва заявила, что сможет завершить проект своими силами при помощи «Академика Черского» — судна, способного достроить магистраль.

После этого как демократы, так и республиканцы стали выступать за новые санкции. Очередным их законопроектом стало уточнение санкций против «Северного потока — 2» с более мягкими ограничениями. Подобный проект уже был представлен сенаторами в начале июня. Наличие параллельного проекта означает, что обе палаты пришли к консенсусу относительно необходимости принятия документа. Однако необходимо еще согласовать компромиссную версию.

Название у документов одинаковые, но последний представляет собой более мягкий пакет мер, нежели то, что предложили в сенате.

В свою очередь украинская компания «Нафтогаз» поблагодарила американских политиков и призвала их как можно скорее принять законопроект санкций.

«Нафтогаз» еще раз выражает благодарность Палате представителей, Сената и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA [Закон о защите европейской энергетической безопасности], а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона в обеих палатах Конгресса… «Нафтогаз» с большим уважением призывает Конгресс США безотлагательно принять проект закона «Об уточнении к PEESA», — отметила компания в обращении, размещенном на сайте «Нафтогаза».