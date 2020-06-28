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Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин
Фото: РИА Новости
В китайском городе Баодин, расположенном в 140 км от Пекина, вспыхнула вторая волна коронавирусной инфекции. Город закрыт для въезда и выезда, проводится дезинфекция, жителей проверяют на коронавирус, сообщают СМИ.
Предполагается, что коронавирус в город численностью более 11 млн жителей занесли из столицы КНР, передает Рен ТВ.
На данный момент город закрыт для въезда и выезда, проводится массовая дезинфекция, местных жителей проверяют на коронавирус.
Ранее в Китае предсказали продолжение вспышки коронавируса до следующей весны.
Между тем, Россия преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в России зафиксирован 26 марта — 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми Россия выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.
Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания.
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Комментарии
В мире , Анна Попова , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РЕН ТВ , Китай
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