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Пелоси: у Трампа «все дороги ведут к Путину» 

Газета.Ru и ещё 10 32 минуты назад
«Все дороги Трампа ведут к Путину»
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что глава государства Дональд Трамп склонен игнорировать любые обвинения в адрес России. Об этом сообщает Mediaite.
Комментируя информацию о том, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами (организация запрещена в России) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено Трампу, но он ничего не сделал, Пелоси выразила возмущение.
"В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал", — считает парламентарий.
По ее мнению, у Трампа "все дороги ведут к Путину".
Пелоси также назвала Трампа "подарком для России", приведя в пример ситуацию с ослаблением лидирующей роли США в НАТО и уменьшением численности американских войск в ФРГ. По ее словам, "что-то здесь очень неправильно", и у этого должно быть разумное объяснение.
Ранее Трамп заявил, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.
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Комментарии 14
В мире , Политика , США , Безопасность , Майк Пенс , Дональд Трамп , Талибан , НАТО
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