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Президент Исландии избран на второй срок 

RT на русском и ещё 5 39 минут назад
Президент Исландии избран на второй срок
Фото: Reuters
Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов.
Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.
Как уточняется, на голосование пришли 168 821 гражданин.
Конкурентов Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.
28 июня в Польше проходят президентские выборы, в которых участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий лидер страны Анджей Дуда.
Как сообщалось, явка составила 24%, что стало рекордным показателем по данным на полдень по сравнению с прошлыми годами.
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В мире , Анджей Дуда , Гудни Йоханнессон , Исландия
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