Президент Исландии избран на второй срок 

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Соответствующие данные приводит телерадиокомпания RÚV.

Как уточняется, на голосование пришли 168 821 гражданин.

Конкурентов Йоханнессона стал Гудмундур Франклин Йонссон, его поддержали 7,8% избирателей.

28 июня в Польше проходят президентские выборы, в которых участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий лидер страны Анджей Дуда

Как сообщалось, явка составила 24%, что стало рекордным показателем по данным на полдень по сравнению с прошлыми годами.