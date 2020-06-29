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Трамп назвал причину выхода России из «Большой восьмерки» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 15 минут назад
Названа причина исключения России из G8
Фото: globallookpress.com
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил выход России из «Большой восьмерки».
«Забавно видеть, как коррумпированный Джо Байден читает заявление о России, которое, очевидно, было написано его кураторами. Россия настолько по-крупному обставила его и [Барака] Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел, чтобы они вышли из тогдашней G8. США были слабы во всем, но особенно в том, что касается России!» — написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.
После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.
При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.
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Комментарии 17
В мире , Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , США
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