«Вероятно, очередной вброс газеты», — приводит его слова RNS. Он добавил, что ему не поступала информация о нападениях русских на американских солдат. Трамп также заявил, что газета The New York Times, где была опубликована информация, постоянно публикует фейки о России. Кроме того, президент США подчеркнул, что «все отрицают» опубликованное газетой.

Ранее The New York Times опубликовала материал со ссылкой на анонимный источник. Инсайдер издания заявил, что РФ предлагала боевикам вознаграждения за убийства американских военных в Афганистане. В разговоре с URA.RU главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев предупредил, что публикация может нести серьезные последствия. Позже диппредставительство РФ в Вашингтоне сообщило, что из-за материала российским дипломатам начали поступать угрозы.