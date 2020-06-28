Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео 

На кадрах видно, как белорусский лидер танцует в окружении выпускниц под песню Таисии Повалий . Певица исполняла на мероприятии украинскую композицию «Ти ж мене підманула».

По данным портала «Белновости», после торжественной части мероприятия Лукашенко решил остаться, чтобы станцевать с выпускниками в неформальной обстановке.

Ранее Лукашенко обратился к выпускникам с призывом сберечь суверенитет и не думать о Востоке и Западе. По его словам, суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.