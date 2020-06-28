Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео 

Lenta.ru 57 минут назад
Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
На кадрах видно, как белорусский лидер танцует в окружении выпускниц под песню Таисии Повалий. Певица исполняла на мероприятии украинскую композицию «Ти ж мене підманула».
По данным портала «Белновости», после торжественной части мероприятия Лукашенко решил остаться, чтобы станцевать с выпускниками в неформальной обстановке.
Ранее Лукашенко обратился к выпускникам с призывом сберечь суверенитет и не думать о Востоке и Западе. По его словам, суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.
Последние новости
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России В МИД отреагировали на слова о вине России в сносе памятника Коневу в Праге В МИД отреагировали на слова о вине России в сносе памятника Коневу в Праге Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений Собянин оценил ситуацию в Москве после отмены ограничений
Комментарии 3
В мире , Видео , Таисия Повалий , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве открыли вакансию протирателя очков
В Москве открыли вакансию протирателя очков
Путин оценил возможность «вброса» коронавируса
Путин оценил возможность «вброса» коронавируса
Собчак получила икону
Собчак получила икону
Трамп заступился за Россию
Трамп заступился за Россию
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
«Российские города скоро начнут рушиться»
06:08
«Российские города скоро начнут рушиться»
Погода Оружие
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
00:51
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение