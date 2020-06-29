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На Украине подготовили «детскую Конституцию» с упоминанием шумеров 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине подготовили «детскую Конституцию» с шумерами
Фото: страница «Офіс Президента України» на Facebook
Власти Украины подготовили детскую версию Конституции, в которой упоминаются шумеры, сообщает «Страна.ua».
Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что цель издания «Простой Конституции» заключается в том, чтобы дети в простой и привлекательной форме изучали основы демократического государства и знали свои права.
В книге встречаются также фразы: «Который час? Время создавать государство», « Шумеры, го в государство, я создал», а также «Демократия полезна для здоровья».
Украина отметила День конституции 28 июня.
В 2018 году певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров — народа, населявшего территорию Южной Месопотамии (современный Ирак) до II тысячелетия до нашей эры. В 2015-м политолог Валерий Бебик заявил, что на территории современной Украины существовали четыре древние цивилизации, породившие цивилизации Шумера, Трои, Египта, Эллады и Романии.
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