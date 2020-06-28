Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папа Франциск помолился за донорскую встречу по Сирии 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Папа Франциск помолился за встречу по Сирии
Фото: © AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск призвал молиться за успех предстоящей донорской конференции по Сирии, а также за население Йемена, переживающее острый гуманитарный кризис, и жителей западных областей Украины, где произошло сильное наводнение.
"Во вторник, 30 июня, состоится четвертая конференция Европейского союза и ООН для "поддержки будущего Сирии и региона". Помолимся за эту важную встречу, чтобы она смогла улучшить драматическое положение сирийского народа и соседних народов, в особенности ливанского, в контексте глубоких социально-политического и экономического кризисов, которые еще более обострила пандемия", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.
"Задумайтесь, есть дети, которые испытывают голод, которым нечего есть! Пожалуйста, пусть руководители окажутся способны добиться мира. Приглашаю помолиться также за население Йемена. В этом случае тоже, прежде всего, за детей, которые страдают по причине острого гуманитарного кризиса. А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений в западной Украине", — сказал папа Франциск.
Донорская конференция по Сирии, проводимая Евросоюзом в сотрудничестве с ООН, пройдет в четвертый раз. Министерская часть конференции, которая запланирована в формате видеосвязи, состоится 30 июня. Ожидается участие 83 делегаций из 58 государств, а также представителей 12 региональных организаций и международных финансовых институтов, 13 агентств ООН. Примечательно, что конференция проходит без участия представителей сирийского правительства, с которым ЕС не поддерживает отношения.
В ходе предыдущей встречи доноры собрали в общей сложности 6,2 миллиарда евро. Ранее высокопоставленный чиновник ЕС заявил РИА Новости, что сбор средств для организации возвращения сирийских беженцев на родину не планируется, поскольку организаторы считают этот вопрос преждевременным.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Интенсивные осадки затронули также Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. МИД Украины попросило страны ЕС и НАТО помочь в ликвидации последствий сильного наводнения.
* Террористическая организация, запрещена в России
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Последние новости
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Комментарии
В мире , ФРАНЦИСК , МИД , ЕС , ООН , Исламское государство , МВД , НАТО , РИА Новости , Йемен , Папский Престол (Государство — Город Ватикан) , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Патриоты России» поддержали поправки в Конституцию
«Патриоты России» поддержали поправки в Конституцию
России предрекли присоединение новых территорий
России предрекли присоединение новых территорий
Путин готовится к выступлению в честь 75-летия Победы
Путин готовится к выступлению в честь 75-летия Победы
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Трамп назвал причину исключения России из G8
00:47
Трамп назвал причину исключения России из G8
В мире Политика
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение