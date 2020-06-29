В Южной Корее введут регламент соцдистанцирования

Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Накануне в стране за сутки были выявлены 62 новых случая инфицирования COVID-19. Днем ранее был подтвержден 51 случай заражения.

В связи с очередным увеличением ежедневного количества инфицированных южнокорейские власти намерены ввести трехуровневую систему социального дистанцирования, которая будет предусматривать разные степени ограничений.

Так, первый уровень будет действовать тогда, когда число новых заражений "посильно" для медицинских учреждений города. Если же число превысит 50 в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, то будет введен второй уровень. Третий уровень будет вводиться, если число новых суточных заражений превысит 100.

В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Сеуле, на который приходится значительная часть новых заражений, действует первый уровень социального дистанцирования. В стране открыты пляжи и аквапарки, с этой недели планируется также начать частичный допуск фанатов на трибуны арен во время спортивных соревнований.

Если уровень повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия: в помещении должны находиться не более 50 человек, а на свежем воздухе — не более 100. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закрыты образовательные учреждения.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня — 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.