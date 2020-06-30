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СМИ: парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга
Фото: Reuters
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, передает газета The South China Morning Post.
По данным издания, правовой акт вступит в силу 1 июля, в день 23-ей годовщины перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.
Ранее официальный Пекин пришел к выводу, что законодательный совет Гонконга не может принять закон о национальной безопасности с учетом политической ситуации в районе. По этой причине подобная инициатива была внесена на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в обход гонконгского парламента.
С начала июня 2019 года в Гонконге проходили массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.
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В мире , Азия , Законопроекты , Безопасность , Гонконг , Китай
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