Французский премьер победил на выборах мэра в Гавре

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп одержал победу с большим отрывом во втором туре муниципальных выборов мэра в городе Гавр . Он набрал 58,83% голосов.

У нас отличные результаты и я благодарен нашим гражданам, которые приняли участие в сегодняшнем голосовании. Это акт доверия и исключительной ответственности. Результаты выборов в нашей коммуне сегодня вечером будут много комментировать, у комментаторов, возможно, будет много работы. Я желаю им удачи, — цитирует Филиппа ТАСС.

Однако глава правительства пока не стал говорить о своих планах. Решение об отставке с поста премьера он оставил на усмотрение французского лидера Эммануэля Макрона . По его словам, он готов остаться на своём посту, а реализацию предвыборных обещаний в Гавре возложить на плечи своей команды.

Ранее NEWS.ru писал, что 80-летний француз устроил скандал на избирательном участке города Ториньи-сюр-Орез в департаменте Йонна после просьбы надеть маску.