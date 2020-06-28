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Французский премьер победил на выборах мэра в городе Гавр 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Французский премьер победил на выборах мэра в Гавре
Фото: Vincent Isore/imago stock&people/Global Look Press
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп одержал победу с большим отрывом во втором туре муниципальных выборов мэра в городе Гавр. Он набрал 58,83% голосов.
У нас отличные результаты и я благодарен нашим гражданам, которые приняли участие в сегодняшнем голосовании. Это акт доверия и исключительной ответственности. Результаты выборов в нашей коммуне сегодня вечером будут много комментировать, у комментаторов, возможно, будет много работы. Я желаю им удачи, — цитирует Филиппа ТАСС.
Однако глава правительства пока не стал говорить о своих планах. Решение об отставке с поста премьера он оставил на усмотрение французского лидера Эммануэля Макрона. По его словам, он готов остаться на своём посту, а реализацию предвыборных обещаний в Гавре возложить на плечи своей команды.
Ранее NEWS.ru писал, что 80-летний француз устроил скандал на избирательном участке города Ториньи-сюр-Орез в департаменте Йонна после просьбы надеть маску.
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Комментарии
В мире , Эммануэль Макрон , ИТАР-ТАСС , Гавр , Франция
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