Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гонконге сотни жителей вышли на «молчаливый протест» 

ИА Regnum 1 час назад
В Гонконге проходит «молчаливый протест»
Фото: Reuters
Сотни жителей китайского Гонконга прошли в «молчаливом марше» в знак протеста против принятия закона о национальной безопасности. Об этом 28 июня сообщает Reuters.
На некоторых этапах шествия произошли столкновения с полицией, в результате чего сотрудникам правопорядка пришлось применять слезоточивый газ.
Напомним, законопроект о национальной безопасности должен быть принят к концу июня 2020 года, однако его текст до сих пор не обнародован. Жители Гонконга опасаются, что он значительно ослабит автономные права региона.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
ИА Regnum: последние новости
В сточных водах Барселоны за марта 2019 года нашли коронавирус В сточных водах Барселоны за марта 2019 года нашли коронавирус В интернете раскрыли личность полицейского США с татуировкой «Россия» В интернете раскрыли личность полицейского США с татуировкой «Россия» Зеленский: «И Крым вернём, и людей вернём» Зеленский: «И Крым вернём, и людей вернём»
В мире , Reuters , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар
Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар
Видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Ефремов попал в новый скандал
01:48
Ефремов попал в новый скандал
Общество
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение