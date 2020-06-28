Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В суде Гааги представили новые доказательства о запуске ракеты «Бук» по делу МН17 

Газета.Ru 58 минут назад
В суде представили новые доказательства по делу МН17
Фото: РИА Новости
В окружном суде Гааги прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которых следует, что с места кружения малазийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года производился запуск ракеты ЗКР "Бук". Об этом сообщает NRC.
Согласно опубликованным материалам, после запуска ракеты украинец Леонид Харченко и россиянин Сергей Дубинский предположили, что сбили украинский военный самолет.
Кроме того, Дубинский звонил еще одному фигуранту дела Олегу Пулатову, чтобы узнать о запуске ракеты.
""Бук" сбил "Сушку""., — ответил Пулатов.
Прокуратура утверждает, что никаких других самолетов, кроме МН17 в небе над Донбасса 17 июля 2014 года не было, а в телах погибших пассажиров были найдены фрагменты ракеты "Бук".
Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Газета.Ru: последние новости
Сенатор США потребовал ввести новые санкции против России Сенатор США потребовал ввести новые санкции против России Депутат назвал популизмом слова Зеленского Депутат назвал популизмом слова Зеленского Украинский чиновник сжег флаг России перед посольством в Киеве Украинский чиновник сжег флаг России перед посольством в Киеве
Комментарии
В мире , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Boeing , Генпрокуратура РФ , Гаага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар
Умерла мировая звезда TikTok Сия Каккар
Видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Раскрыты новые последствия нападения на Собчак
00:43
Раскрыты новые последствия нападения на Собчак
Происшествия Другое
Раскрыты подробности сердечного приступа Ефремова
00:44
Раскрыты подробности сердечного приступа Ефремова
Общество
Путин оценил жизни россиян
00:15
Путин оценил жизни россиян
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение