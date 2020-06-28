В суде представили новые доказательства по делу МН17

В окружном суде Гааги прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которых следует, что с места кружения малазийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года производился запуск ракеты ЗКР "Бук". Об этом сообщает NRC.

Кроме того, Дубинский звонил еще одному фигуранту дела Олегу Пулатову , чтобы узнать о запуске ракеты.

""Бук" сбил "Сушку""., — ответил Пулатов.

Прокуратура утверждает, что никаких других самолетов, кроме МН17 в небе над Донбасса 17 июля 2014 года не было, а в телах погибших пассажиров были найдены фрагменты ракеты "Бук".

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.