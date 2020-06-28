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В Польше начались выборы президента 

ТАСС 3 часа назад
В Польше начались выборы президента
Фото: Grzegorz Celejewski/Agencja Gazeta via REUTERS
Президентские выборы начались в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в воскресенье на всей территории Польши. Голосование проводится на 27 230 участках, которые будут работать до 21:00 (22:00 мск).
В очередных выборах главы государства в этом году участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Правом отдать свой голос располагают более 30 млн поляков, из которых 387 тыс. — за границей.
Из-за пандемии нового коронавируса голосование осуществляется по смешанному принципу — классическим способом с организацией избирательных участков и по почте для лиц, находящихся на карантине, и всех желающих после подачи соответствующей заявки. По всей стране воспользоваться возможностью дистанционного волеизъявления решили 190 тысяч человек, заранее получивших специальные пакеты для голосования. Услугами почты воспользовалось и большинство находящихся за рубежом. Всего было разослано 528 тысяч таких пакетов.
На участках действуют усиленные санитарные меры. Между членами избирательных комиссий, регистрирующих граждан, должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Более 207 тыс. их сотрудников обеспечены защитными масками и перчатками. На входах установлены средства для дезинфекции рук.
Все граждане, находящиеся в помещении участка, должны закрывать рот и нос маской или платком. В момент проверки документов маску можно буквально на секунду снять. Избирком просит людей приносить свои авторучки. На одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м свободной площади.
Государственная избирательная комиссия планирует обнародовать окончательные официальные итоги голосования не позднее 1 июля. Однако сразу после закрытия участков станут известны результаты экзитполов — опросов избирателей центрами исследования общественного мнения.
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В мире , Анджей Дуда , Польша
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