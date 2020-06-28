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В сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу Чехии виноваты российские дипломаты. Об этом заявил староста округа Прага-6 Ондржей Коларж.

По словам старосты округа, российскому посольству предлагали переместить монумент на свою территорию. После отказа памятник пытались снести вандалы, что вызвало акции протеста в защиту монумента.

Он отмечает, что не хотел вызывать резонанс вокруг памятника, поэтому приказал снести его.