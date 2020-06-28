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В Чехии заявили, что в сносе памятника Коневу виновата Россия 

Ura.Ru 40 минут назад
В сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Чехии виноваты российские дипломаты. Об этом заявил староста округа Прага-6 Ондржей Коларж.
По словам старосты округа, российскому посольству предлагали переместить монумент на свою территорию. После отказа памятник пытались снести вандалы, что вызвало акции протеста в защиту монумента.
Он отмечает, что не хотел вызывать резонанс вокруг памятника, поэтому приказал снести его.
«Мы никогда не пытались удалить монумент. Если бы Россия не начала свои действия через пражское посольство, то статуя все еще стояла бы на своем месте», — цитирует его Parlamentni listy.
В начале апреля власти Праги снесли памятник советскому маршалу Коневу. Демонтаж вызвал бурные реакции властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демонтированный памятник необходимо восстановить либо на территории Чехии, либо на территории России. В МИД РФ рассматривают вариант с выкупом памятника.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Иван Конев , МИД , СКР , Чехия
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