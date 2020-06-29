Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония выступила за сохранение структуры G7 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 25 минут назад
В Японии высказались о приглашении РФ на G7
Фото: Reuters
Токио считает крайне важным сохранить сегодняшнюю структуру Группы семи (G7), заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, комментируя намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения. Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», — приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.
Есихидэ Суга отказался комментировать сообщение о том, что Япония довела до сведения США свое несогласие с приглашением на саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ссылаясь на то, что политика Сеула в отношении КНДР и Китая не соответствует общему курсу «семерки».
«Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу текущих дипломатических обменов», — сказал генсек кабинета министров Японии.
Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.
После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.
При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Коронавирус обнаружили в прошлогодних пробах воды в Барселоне Коронавирус обнаружили в прошлогодних пробах воды в Барселоне Трамп назвал причину выхода России из «Большой восьмерки» Трамп назвал причину выхода России из «Большой восьмерки» Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства
Комментарии 1
В мире , Саммит , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Австралия , Южная Корея , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Ефремов попал в новый скандал
Ефремов попал в новый скандал
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение