В Японии высказались о приглашении РФ на G7

«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения. Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», — приводит слова генсека кабмина Японии ТАСС.

Есихидэ Суга отказался комментировать сообщение о том, что Япония довела до сведения США свое несогласие с приглашением на саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ссылаясь на то, что политика Сеула в отношении КНДР и Китая не соответствует общему курсу «семерки».

«Хотелось бы воздержаться от комментариев по поводу текущих дипломатических обменов», — сказал генсек кабинета министров Японии.

Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.