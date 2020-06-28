Трамп оценил «сговор» России с талибами

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Президент США Дональд Трамп назвал «заказухой» статью The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане

«Никто не докладывал и не говорил мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил «анонимный источник» фейковому СМИ The New York Times. Все это отрицают, и нападений на нас было не много», — написал Трамп в Twitter.

По его словам, «никто не вёл себя более жёстко с Россией, чем администрация Трампа».

«Наверное, просто очередная фальшивая заказуха «Таймс» как и их проваленная фальсификация о России. Кто их «источник?» — добавил американский президент.

Он добавил, что «забавно наблюдать, как коррумпированный Джо Байден » читает заявления о России, «которые, очевидно, были написаны его помощниками».

Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Как заявили в посольстве России, российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.

МИД России заявили, что публикация является «незатейливым вбросом», который наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.