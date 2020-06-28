Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп прокомментировал статью NYT о якобы сговоре России с талибами 

RT на русском и ещё 8 23 минуты назад
Трамп оценил «сговор» России с талибами
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал «заказухой» статью The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
«Никто не докладывал и не говорил мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил «анонимный источник» фейковому СМИ The New York Times. Все это отрицают, и нападений на нас было не много», — написал Трамп в Twitter.
По его словам, «никто не вёл себя более жёстко с Россией, чем администрация Трампа».
«Наверное, просто очередная фальшивая заказуха «Таймс» как и их проваленная фальсификация о России. Кто их «источник?» — добавил американский президент.
Он добавил, что «забавно наблюдать, как коррумпированный Джо Байден» читает заявления о России, «которые, очевидно, были написаны его помощниками».
Ранее The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Как заявили в посольстве России, российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне после этой публикации стали поступать угрозы.
В МИД России заявили, что публикация является «незатейливым вбросом», который наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
RT на русском: последние новости
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном Трампу не докладывали о якобы сговоре России с Талибаном Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства
Комментарии 1
В мире , Конфликты , США , Убийство , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , МИД , Талибан , Газета The Times , New York Times , Афганистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак получила икону
Собчак получила икону
Крым отказал Зеленскому
Крым отказал Зеленскому
Трактор раздавил полицейскую машину
Трактор раздавил полицейскую машину
Ефремов попал в новый скандал
Ефремов попал в новый скандал
Видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Ефремов попал в новый скандал
01:48
Ефремов попал в новый скандал
Общество
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение