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В Ираке от COVID-19 скончались 13 врачей 

ИА Regnum и ещё 8 2 часа назад
В Ираке от COVID-19 скончались 13 врачей
Фото: Reuters
В Ираке с февраля 2020 года от COVID-19 скончались по меньшей мере 13 сотрудников здравоохранения. Об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Кроме того, за указанный период у 775 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию.
«Все врачи прилагают усилия исходя из имеющихся у них ресурсов», — отметил в комментарии агентству глава ассоциации врачей Ирака Абдулаламер аль-Шиммари.
Напомним, по последним данным, в Ираке выявили 43 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 660 человек. Количество выздоровевших составляет порядка 20 тыс. человек.
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В мире , ИА Anadolu , Ирак
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