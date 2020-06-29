В Ираке от COVID-19 скончались 13 врачей 

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Ираке с февраля 2020 года от COVID-19 скончались по меньшей мере 13 сотрудников здравоохранения. Об этом 28 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Кроме того, за указанный период у 775 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию.

«Все врачи прилагают усилия исходя из имеющихся у них ресурсов», — отметил в комментарии агентству глава ассоциации врачей Ирака Абдулаламер аль-Шиммари.

Напомним, по последним данным, в Ираке выявили 43 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 660 человек. Количество выздоровевших составляет порядка 20 тыс. человек.