«Это катастрофа»: врач о борьбе с COVID-19 в Киргизии

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Медицинские работники еще до пандемии коронавируса неоднократно просили власти республики увеличить количество стационаров и закупить спецтраспорт.

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В сточных водах Барселоны за марта 2019 года нашли коронавирус

Мэр одного из украинских городов сжег флаг России недалеко от посольства

Лукашенко: США и КНР ведут борьбу за передел мира