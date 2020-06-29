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«Это катастрофа»: врач о борьбе с коронавирусом в Киргизии 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
«Это катастрофа»: врач о борьбе с COVID-19 в Киргизии
Фото: РИА Новости
Врачи «скорой помощи» и реанимационных отделений неоднократно заявляли об острой нехватке бригад «скорой помощи» и больниц в Киргизии. Об этом написал в соцсетях заведующий реанимацией Центра экстренной медицины Егор Борисов, передает «Вечерний Бишкек».
Медицинские работники еще до пандемии коронавируса неоднократно просили власти республики увеличить количество стационаров и закупить спецтраспорт.
«Сделано этого не было. И в настоящее время это вылилось в катастрофу. Практически каждый час бьем антирекорды по вызовам, которые лежат в очереди. Нам нужны места в больницах», — подчеркнул он.
Отметим, что ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил о том, что в больницах Киргизии якобы имеется достаточное количество мест для госпитализации заболевших COVID-19.
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В мире , Новости Москвы , Кубатбек Боронов , Егор Борисов , Кыргызстан
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