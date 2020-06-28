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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире 

RT на русском и ещё 2 11 минут назад
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Фото: Reuters
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 9,653 млн случаев коронавируса.
Число скончавшихся с COVID-19 превысило 491 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 4,816 млн человек.
Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
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