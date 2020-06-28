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Мэр украинского города сжег российский флаг перед посольством 

Lenta.ru и ещё 6 12 минут назад
Мэр украинского города сжег флаг РФ перед посольством
Фото: РИА Новости
Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства РФ в Киеве. Видео он выложил в своем Facebook.
Он пояснил, что украинский журналист Анатолий Шарий выпустил про него расследование, и «единственный мой грех — то, что я в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов». После этого он включил гимн Украины и поджег триколор.
Семенихин является бывшим участником силовой операции в Донбассе, член националистического объединения «Свобода». В 2015 году он поменял в своем рабочем кабинете фотографию занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко на портрет идеолога украинских националистов Степана Бандеры. В апреле 2017-го Семенихин разогнал собрание сторонников движения «Украинский выбор», которые обсуждали выполнение минских соглашений.
В июне 2019 года Семенихина жестоко избили неизвестные. Он попал в реанимацию с многочисленными травмами.
12 июня СБУ разместила «особенные билборды и хороший патриотический мурал», которые «должны напоминать стране-агрессору об отношении украинцев к ее действиям». Об этом писала Украинская правда. «Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ"», — прокомментировали изданию представители украинской спецслужбы.
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В мире , Украина , Степан Бандера , Анатолий Шарий , Петр Порошенко , СБУ , Украинская правда , Киев , Конотоп
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