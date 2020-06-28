Мэр украинского города сжег флаг РФ перед посольством

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Мэр украинского города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства РФ Киеве . Видео он выложил в своем Facebook.

Он пояснил, что украинский журналист Анатолий Шарий выпустил про него расследование, и «единственный мой грех — то, что я в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов». После этого он включил гимн Украины и поджег триколор.

Семенихин является бывшим участником силовой операции в Донбассе, член националистического объединения «Свобода». В 2015 году он поменял в своем рабочем кабинете фотографию занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко на портрет идеолога украинских националистов Степана Бандеры . В апреле 2017-го Семенихин разогнал собрание сторонников движения «Украинский выбор», которые обсуждали выполнение минских соглашений.

В июне 2019 года Семенихина жестоко избили неизвестные. Он попал в реанимацию с многочисленными травмами.