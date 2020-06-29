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Штат Миссисипи может поменять флаг 

Газета.Ru и ещё 16 53 минуты назад
Миссисипи может поменять флаг
Фото: Reuters
Законодательное собрание штата Миссисипи проголосовало по законопроекту об изменении флага штата. Об этом сообщает The Washington Post.
Так, обе палаты собрания отдали свои голоса за законопроект.
Данная инициатива поступила на фоне протестов в США, связанных с движением против расизма. Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Поскольку идея о проведении референдума по данному вопросу была отклонена, то законодатели приняли решение самостоятельно.
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В мире , США , Законопроекты , Гражданская война
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