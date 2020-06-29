Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 26 минут назад
Казахстан вернется к жесткому карантину
Фото: РИА Новости
В Казахстане вернут жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующее поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает 29 июня «Sputnik Казахстан».
Токаев поручил чиновникам в течение двух дней проработать и внести ему предложение «по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года».
Государственная комиссия под руководством премьера должна выработать решения по борьбе с пандемией и обеспечить централизованный контроль по распределению критических ресурсов, заявил Токаев на совещании.
Он сравнил ситуацию вокруг коронавируса с войной. «Мы, по сути, находимся на войне, где действуют совсем другие правила. Это не фестивали и форумы проводить. Требуется совершенно иной стиль управления, по-настоящему антикризисный», — заявил Токаев.
Казахстанский лидер добавил, что поставленные им задачи по противодействию коронавирусу или не выполнены, или выполнены не полностью. В связи с этим объявлены выговоры главам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей. Акимы Нур-Султана и Алма-Аты, а также министр цифрового развития получили замечания.
По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 21 тысячи человек, выздоровели 13 тысяч, умерли 183 пациента. С 16 марта по 11 мая в стране действовал режим ЧП. Наиболее жесткие ограничения были в крупнейших городах, где гражданам было запрещено выходить на улицу без необходимости.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Последние новости
В Москве произошел взрыв в жилом доме В Москве произошел взрыв в жилом доме При взрыве в жилом доме в Москве погиб человек При взрыве в жилом доме в Москве погиб человек Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Комментарии
В мире , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва больше не готова платить за «дружбу и братство»
Москва больше не готова платить за «дружбу и братство»
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Внутри Земли обнаружили гигантские горы
Внутри Земли обнаружили гигантские горы
Видео
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
00:31
Защищающие дом с оружием супруги в США попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Рассекречен экспериментальный ручной пулемет Калашникова
02:19
Рассекречен экспериментальный ручной пулемет Калашникова
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение