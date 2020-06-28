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Шесть человек арестованы за кражу работы Бэнкси во Франции 

ТК «Звезда» и ещё 10 20 минут назад
Во Франции арестованы похитители картины Бэнкси
Фото: bataclanFR Facebook
Правоохранительные органы Франции арестовали шесть человек, подозреваемых в краже работы таинственного уличного художника Бэнкси из парижского концертного зала.
По данным следствия, двое из шестерых были непосредственными исполнителями преступления, остальные же участвовали в сокрытии произошедшего.
Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Пропавшая из зала «Батаклан» в Париже работа, выполненная на двери здания, была найдена в Италии — спустя примерно полтора года с момента кражи.
Ранее сообщалось об еще одной краже творения знаменитого художника в Париже. Черно-белая крыса, изображенная на металлическом дорожном щите, исчезла вместе с куском конструкции.
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В мире , Происшествия , Reuters , Франция
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