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В Белоруссии за сутки выявили 380 больных COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Белоруссии за сутки выявили 380 больных COVID-19
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 380 до 61 475, скончались еще шесть пациентов, всего умерших 383, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На субботу число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 095, в том числе сообщалось о 377 умерших.
"Зарегистрированы 61 475 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 979 800 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 383 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 45 027 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , Минздрав РФ , ВОЗ
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