Две державы претендуют на лидерство вместо США

После 1945 года Европа привыкла думать, что американцы — главные. У США, возможно, все еще самая мощная армия, но далеко не лучшая экономика, — заявил Журавлёв «Вечерней Москве».

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году. По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс — чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары. Так получается замкнутый круг.

Юридически банки на территории многих стран будут оставаться американскими, а доллар — резервной валютой, но на первые места рвутся две державы — Китай и Индия. И хотя эти страны не имеют развитой научной базы, но их успехи в научных отраслях набирают темп. Причём Китай повторяет путь США.

России в данной системе отводится лишь четвёртое место из-за проблем с экономикой. Журавлёв отметил, что стране, торгующей сырьём, сложно удерживать лидирующие позиции. Но Москва может пойти на союз с Китаем, если Индия пойдёт на союз с США.

Как ранее писал NEWS.ru, Меркель заявила, что Европе необходимо задуматься над «новой реальностью», в которой США больше не будут исполнять роль мирового лидера.