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Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Две державы претендуют на лидерство вместо США
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала готовиться жить в мире, где США не будут мировой державой. Директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв прокомментировал эти слова.
После 1945 года Европа привыкла думать, что американцы — главные. У США, возможно, все еще самая мощная армия, но далеко не лучшая экономика, — заявил Журавлёв «Вечерней Москве».
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году. По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс — чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары. Так получается замкнутый круг.
Юридически банки на территории многих стран будут оставаться американскими, а доллар — резервной валютой, но на первые места рвутся две державы — Китай и Индия. И хотя эти страны не имеют развитой научной базы, но их успехи в научных отраслях набирают темп. Причём Китай повторяет путь США.
России в данной системе отводится лишь четвёртое место из-за проблем с экономикой. Журавлёв отметил, что стране, торгующей сырьём, сложно удерживать лидирующие позиции. Но Москва может пойти на союз с Китаем, если Индия пойдёт на союз с США.
Как ранее писал NEWS.ru, Меркель заявила, что Европе необходимо задуматься над «новой реальностью», в которой США больше не будут исполнять роль мирового лидера.
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В мире , Ангела Меркель , Дмитрий Журавлев , Германия , США
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