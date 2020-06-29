Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите в 200 миллионов евро 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что на этой неделе власти республики проведут все необходимые процедуры, чтобы официально возобновить переговоры с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.
Додон во время визита в Москву на прошлой неделе обсудил возможность возобновления переговоров о получении кредита со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
"Мы решили возобновить переговоры с РФ по получению кредита в 200 миллионов евро, которые будут направлены на поддержку молдавской экономики. На этой неделе будет инициирована процедура возобновления переговоров, она предусматривает привлечение парламентских комиссий, подписание указа президента о возобновлении переговоров, а также проведение процедур на уровне правительства", — сказал Додон.
По словам президента, полученные средства будут направлены на строительство дорог, развитие инфраструктуры и поддержку экономических агентов.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Последние новости
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Комментарии 1
В мире , Кредиты , Игорь Додон , Дмитрий Козак , Молдова , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Стало известно о массовом недопуске россиян в Сочи
Стало известно о массовом недопуске россиян в Сочи
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
01:06
Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение