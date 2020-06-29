Молдавия возобновит переговоры с Россией о кредите

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Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что на этой неделе власти республики проведут все необходимые процедуры, чтобы официально возобновить переговоры с Россией о получении кредита в 200 миллионов евро.

Додон во время визита в Москву на прошлой неделе обсудил возможность возобновления переговоров о получении кредита со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком

"Мы решили возобновить переговоры с РФ по получению кредита в 200 миллионов евро, которые будут направлены на поддержку молдавской экономики. На этой неделе будет инициирована процедура возобновления переговоров, она предусматривает привлечение парламентских комиссий, подписание указа президента о возобновлении переговоров, а также проведение процедур на уровне правительства", — сказал Додон.

По словам президента, полученные средства будут направлены на строительство дорог, развитие инфраструктуры и поддержку экономических агентов.

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Ранее премьер Ион Кику отметил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.