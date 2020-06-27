Саакашвили: на Украине нет государства

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Бывший президент Грузии отметил, что экономическое положение на Украине ухудшается и бюрократия своими действиями только приносит негативные тенденции.

Он сравнил таких чиновников с домашними животными, которым вживлен компьютерный чип.

ТАСС: последние новости

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