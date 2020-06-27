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Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло» 

Lenta.ru 1 час назад
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
Фото: ТАСС
Украина должна стать членом Евросоюза, и задача власти — приближать этот день. Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины Петр Порошенко.
По его мнению, инструментом комплексной подготовки к достижению этой цели является подписанное шесть лет назад Соглашение об ассоциации с ЕС. «Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины», — отметил Порошенко.
Он добавил, что украинцы движутся в сообщество свободных и процветающих народов, даже несмотря на «невероятные сложности, экономическую турбулентность и войну с агрессором». Среди успехов последних шести лет политик назвал получение Украиной безвиза, создание зоны свободной торговли и углубление секторальной интеграции.
«Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — сравнил Порошенко возможные пути развития страны, подчеркнув, что нынешние власти «громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу» без реальных дел.
18 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна требует полноправного членства в ЕС: «"Восточное партнерство" не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому — стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции общего рынка на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС».
Курс Украины на вступление в Евросоюз закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Нынешний глава государства неоднократно заявлял, что он также поддерживает евроатлантический путь развития Украины.
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Комментарии 2
В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС
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