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В Индии неспособная забеременеть женщина оказалась мужчиной 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Неспособная забеременеть женщина была мужчиной
Фото: globallookpress.com
У тридцатилетней жительницы Индии, прожившей девять лет в браке, обнаружили редкое генетическое заболевание и мужской набор половых хромосом XY.
Отмечается, что пациентка, которая обратилась к врачам с болями в животе, страдает синдромом Морриса. Люди с этим заболеванием внешне похожи на женщин, но генетически являются мужчинами.
Судя по её внешности, это женщина. Начиная с голоса, развитой груди, нормальных наружных половых органов, — цитирует РИА Новости онколога Анупама Датта.
По его словам, яички не синтезировали тестостерон, так как оставались неразвитыми внутри тела, из-за чего женские половые гормоны сформировали внешность пациентки. Более того, у пациентки отсутствовала матка и яичники, никогда не было менструаций, поэтому попытки зачать ребенка оказались безрезультатными.
Что же касается болей в животе, то они оказалась симптомом рака. Пациентка сейчас проходит курс химиотерапии.
Как ранее писал NEWS.ru, в России падает рождаемость и растёт естественная убыль населения. На ситуации сказываются различные факторы, среди которых — экономический застой, падение цен на нефть и вступление в репродуктивный возраст неготовой к рождению детей молодёжи. При этом на экономику критически влияет пандемия коронавируса: в условиях кризиса жители лишаются работы и доходов. Всё это может привести к тому, что страна погрузится в демографический шторм, а рождаемость упадёт ниже показателей 1990-х годов, считают эксперты.
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В мире , РИА Новости , Индия
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