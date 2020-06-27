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В «Симпсонах» белые актеры не будут озвучивать небелых персонажей 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Расизм добрался до Симпсонов
Фото: RiseFallNick/twitter.com
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей, сообщает издание Deadline.
Ранее в пятницу актер Майк Генри также заявил, что больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале "Гриффины".
"В будущем в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей", — сообщили создатели мультсериала, слова которых приводит издание.
Ранее мультсериал "Симпсоны" уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона, которого многие зрители считают неправдивым и оскорбительным изображением американских индийцев. Одной из его отличительных черт является ярко выраженный индийский акцент. Общественный резонанс вокруг персонажа стал известен как "проблема Апу". В 2017 году комик Хари Кондаболу посвятил "проблеме Апу" документальный фильм, в котором указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индийцы.
С конца мая во многих крупных американских городах проходят протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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Комментарии
В мире , Другое , Майк Генри
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