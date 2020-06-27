В Раде заявили о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
Об этом он сказал, комментируя слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».
По его словам, депутат таким образом показала истинное отношение правящей партии к украинцам, а также подтвердила наличие некоего тайного соглашения с МВФ.
«Это касается секретного меморандума с МВФ о снижении количества населения в стране. Где это тайное соглашение, которое они боятся нам показать? Это открыто подписанное соглашение о снижении населения Украины, потому что им нужна страна максимум с 10 млн населения, они давно это говорят», — отметил Рабинович.