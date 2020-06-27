В Раде заявили о тайном меморандуме Украины и МВФ

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Об этом он сказал, комментируя слова депутата из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».

По его словам, депутат таким образом показала истинное отношение правящей партии к украинцам, а также подтвердила наличие некоего тайного соглашения с МВФ.