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Сан-Франциско откладывает открытие города из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Сан-Франциско откладывает открытие города
Фото: CC BY 2.0 / CucombreLibre / California-201707-Mavic-082
Сан-Франциско переносит открытие города после карантина из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщила мэр города Лондон Брид.
"Количество случаев COVID-19 растет по всей Калифорнии. Мы также наблюдаем рост числа случаев заболевания в Сан-Франциско… В результате мы временно откладываем открытие (города), которое было запланировано на понедельник", — написала мэр в Twitter.
В США, по данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения в стране за сутки увеличилось на рекордные 40 тысяч, а за все время в Штатах зафиксировали 2,4 миллиона случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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