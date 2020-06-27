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За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Рекордное число случаев COVID-19 выявлено в США
Фото: Reuters
За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Это максимальный показатель с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Вице-президент США Майкл Пенс отметил, что власти "добились поистине замечательного прогресса" в борьбе с COVID-19. Смертность от коронавируса снижается по всей стране. В 16 штатах эпидобстановка неблагоприятная. Наиболее тяжелая ситуация — в Аризоне, Техасе и Флориде. А в 34 штатах — распространение SARS-CoV-2 удалось замедлить.
Напомним, всего в США коронавирусом заразились 2,47 миллиона человек.
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В мире , США , Майкл Пенс , ИТАР-ТАСС , Reuters
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