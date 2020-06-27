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В Польше наступил день тишины перед президентскими выборами 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Польше наступил день тишины
Фото: © Depositphotos / bloodua
День тишины наступил в Польше перед президентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.
В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.
За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный — в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) — предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
На пост президента Польши претендуют 11 кандидатов: действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда; кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей); глава Союза труда, политик левых взглядов Вальдемар Витковский.
Исходя из эпидемиологической ситуации, в двух гминах (районах) страны избиратели не придут на участки, голосование будет проведено исключительно в заочной форме — по почте. Государственная избирательная комиссия Польши по представлению министра здравоохранения Лукаша Шумовского решила, что заочно выборы пройдут в гминах, в которых так называемый показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей. Речь идет о районе Баранов Великопольского воеводства и районе Маркловице Силезского воеводства. На остальной территории страны будут работать избирательные участки, а проголосовать по почте люди смогут по желанию.
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Комментарии
В мире , Анджей Дуда , Партия "Право и справедливость" , Польша
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