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Сельчанин из Прикарпатья отдал Зеленскому свои сапоги 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Зеленский одолжил сапоги у сельчанина из Прикарпатья
Фото: pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Ланчин в Ивано-Франковской области, один из самых пострадавших из-за подтопления населённый пункт в регионе. Чтобы пройти по размытой земле, ему пришлось позаимствовать обувь у местных.
Как пишет издание Громадьске, кортеж политика застрял в грязи, а сам Зеленский не мог выйти из внедорожника, потому что у него не было подходящей обуви. Телохранитель президента подошёл к сельчанам и попросил принести главе государства обувь, один из жителей села отдал ему свои.
Зеленский пробыл в селе недолго. По информации издания, он надел сапоги и вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, руководителем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечёткиным и местным сельским главой около 15 минут простоял на мостике, пока ему докладывали о ситуации, перекинулся несколькими фразами с сельчанами, просившими сделать совместное с политиком селфи, вернулся к кортежу и уехал.
На западе Украины с 22 июня происходят подтопления из-за вызванных ливневыми дождями паводков. Больше других пострадали Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области. В последней из-за последствий непогоды погибли трое людей.
Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании на тему чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области, потребовал от кабмина найти комплексное решение проблемы с наводнениями, чтобы закрыть этот вопрос «раз и навсегда».
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Николай Чечеткин , Арсен Аваков , МВД
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