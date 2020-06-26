Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ: в мире заражены коронавирусом более 9,4 млн человек 

ИА Regnum 1 час назад
ВОЗ: в мире заражены коронавирусом более 9,4 млн человек
Фото: РИА Новости
Свыше 177 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во всем мире за последние сутки, сообщает 26 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
С учетом этих данных, общее количество заразившихся превысило в мире 9,4 млн человек.
Число выявленных случаев заражения с начала эпидемии насчитывает 9 473 214.
Кроме того, за последние сутки во всем мире было зарегистрировано 5116 смертей пациентов с диагнозом COVID-19.
Общее число жертв пандемии коронавируса в мире насчитывает 484 249 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавируса пандемией глобального масштаба.
Видео дня. Названы самые богатые российские знаменитости
ИА Regnum: последние новости
Названо условие для открытия границ ЕС для россиян Названо условие для открытия границ ЕС для россиян ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации Националистов используют для разрушения Украины — депутат Рады Националистов используют для разрушения Украины — депутат Рады
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серебренников двумя словами оценил приговор
Серебренников двумя словами оценил приговор
Врач по фото определил, что произошло с Собчак
Врач по фото определил, что произошло с Собчак
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
Выстрел в голову: как умер сын Никиты Хрущева
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
00:55
Опубликовано видео допроса убившей 12-летнего сына астраханки
Происшествия Криминал
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
00:25
Возгорание на Большой Черкизовской в Москве попало на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
01:12
Опубликовано видео распиленной подлодки для экспорта в Китай
Происшествия
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
00:11
Опубликовано видео прибытия в суд Кирилла Серебренникова
Происшествия
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
01:19
Сознавшийся в еще двух преступлениях маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
00:17
Опубликовано видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Происшествия
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
01:01
Этап конкурса «Суворовский натиск» попал на видео
Армия
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
03:36
Бунтующие захватили город в США и попали на видео
В мире
Новый скандал в такси попал на видео
00:48
Новый скандал в такси попал на видео
Происшествия
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
01:12
Появилось видео с потерявшей туфлю военнослужащей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение