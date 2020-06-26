В ООН шокированы сексом в машине организации

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Представитель ООН сообщил, что к настоящему моменту начато расследование, и личности людей, запечатленных на видео, уже установлены.

ТАСС: последние новости

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Источник: РФ не вошла в предварительный список стран, с которыми 1 июля ЕС откроет границы

Посол РФ: Россия вряд ли будет в числе стран, для которых ЕС откроет границы 1 июля