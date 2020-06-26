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В ООН шокированы видео, на котором люди занимаются сексом в машине организации в Израиле 

ТАСС и ещё 1 57 минут назад
В ООН шокированы сексом в машине организации
Фото: Reuters
ООН начала служебное расследование из-за появившегося в интернете видео из Тель-Авива, на котором мужчина и женщина занимаются сексом в движущейся машине с символикой организации. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Я могу сказать, что мы шокированы и крайне обеспокоены кадрами с видео, — сказал Дюжаррик. — Такое поведение направлено против всего, за что мы выступаем".
Представитель ООН сообщил, что к настоящему моменту начато расследование, и личности людей, запечатленных на видео, уже установлены.
"Наши коллеги в Управлении служб внутреннего надзора ООН начали расследование, оно идет очень быстро, — уточнил он. — Мы определили место, где произошел инцидент. Запечатленные люди, скорее всего, связаны с органом ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия".
"Мы надеемся, что расследование скоро будет завершено и будут приняты все необходимые меры", — заключил Дюжаррик.
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В мире , Другое , Стефан Дюжаррик , ООН , Израиль
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